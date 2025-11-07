BursaDEX+
Harga live DebtCoin hari ini adalah 0.00019697 USD. Lacak informasi harga aktual DEBT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Selengkapnya Tentang DEBT

Info Harga DEBT

Penjelasan DEBT

Situs Web Resmi DEBT

Tokenomi DEBT

Prakiraan Harga DEBT

Harga DebtCoin (DEBT)

Harga Live 1 DEBT ke USD:

$0.00020084
-22.50%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live DebtCoin (DEBT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:35:07 (UTC+8)

Informasi Harga DebtCoin (DEBT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00019698
Low 24 Jam
$ 0.0002593
High 24 Jam

$ 0.00019698
$ 0.0002593
$ 0.03468763
$ 0.00017408
-2.98%

-24.02%

-11.25%

-11.25%

Harga aktual DebtCoin (DEBT) adalah $0.00019697. Selama 24 jam terakhir, DEBT diperdagangkan antara low $ 0.00019698 dan high $ 0.0002593, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDEBT adalah $ 0.03468763, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00017408.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DEBT telah berubah sebesar -2.98% selama 1 jam terakhir, -24.02% selama 24 jam, dan -11.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DebtCoin (DEBT)

$ 192.92K
--
$ 192.92K
979.20M
979,201,284.015223
Kapitalisasi Pasar DebtCoin saat ini adalah $ 192.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DEBT adalah 979.20M, dan total suplainya sebesar 979201284.015223. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 192.92K.

Riwayat Harga DebtCoin (DEBT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga DebtCoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga DebtCoin ke USD adalah $ -0.0001234972.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga DebtCoin ke USD adalah $ -0.0001743742.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga DebtCoin ke USD adalah $ -0.0035936710648892693.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-24.02%
30 Days$ -0.0001234972-62.69%
60 Hari$ -0.0001743742-88.52%
90 Hari$ -0.0035936710648892693-94.80%

Apa yang dimaksud dengan DebtCoin (DEBT)

DebtCoin is a Solana-based memecoin created to raise awareness about the growing U.S. national debt. Unlike typical memecoins driven solely by speculation, DebtCoin redirects creator fees generated through on-chain trading activity into real, verifiable payments to the U.S. Treasury using Pay.gov. All transactions are documented with official tracking IDs and receipts to ensure full transparency. The project does not request donations or connect wallets, and it does not promise returns. Its mission is to highlight the global implications of U.S. sovereign debt, using crypto culture as a medium to spark conversation and action. As the U.S. dollar continues to influence global markets, inflation, and economic policy, DebtCoin positions itself as a symbolic yet functional response to a growing structural issue.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya DebtCoin (DEBT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga DebtCoin (USD)

Berapa nilai DebtCoin (DEBT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DebtCoin (DEBT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DebtCoin.

Cek prediksi harga DebtCoin sekarang!

DEBT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi DebtCoin (DEBT)

Memahami tokenomi DebtCoin (DEBT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DEBT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang DebtCoin (DEBT)

Berapa nilai DebtCoin (DEBT) hari ini?
Harga live DEBT dalam USD adalah 0.00019697 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DEBT ke USD saat ini?
Harga DEBT ke USD saat ini adalah $ 0.00019697. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DebtCoin?
Kapitalisasi pasar DEBT adalah $ 192.92K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DEBT?
Suplai beredar DEBT adalah 979.20M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DEBT?
DEBT mencapai harga ATH sebesar 0.03468763 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DEBT?
DEBT mencapai harga ATL 0.00017408 USD.
Berapa volume perdagangan DEBT?
Volume perdagangan 24 jam live DEBT adalah -- USD.
Akankah harga DEBT naik lebih tinggi tahun ini?
DEBT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEBT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting DebtCoin (DEBT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

