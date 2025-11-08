Harga Deep AI Hari Ini

Harga live Deep AI (DEEPAI) hari ini adalah $ 0.00004676, dengan perubahan 1.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEEPAI ke USD saat ini adalah $ 0.00004676 per DEEPAI.

Deep AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 46,586, dengan suplai yang beredar 996.28M DEEPAI. Selama 24 jam terakhir, DEEPAI diperdagangkan antara $ 0.00004463 (low) dan $ 0.00004714 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00637008, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004359.

Dalam kinerja jangka pendek, DEEPAI bergerak +1.91% dalam satu jam terakhir dan -15.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Deep AI (DEEPAI)

Kapitalisasi Pasar $ 46.59K$ 46.59K $ 46.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 46.59K$ 46.59K $ 46.59K Suplai Peredaran 996.28M 996.28M 996.28M Total Suplai 996,281,095.592 996,281,095.592 996,281,095.592

Kapitalisasi Pasar Deep AI saat ini adalah $ 46.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DEEPAI adalah 996.28M, dan total suplainya sebesar 996281095.592. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 46.59K.