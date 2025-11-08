Harga DEER TOKEN Hari Ini

Harga live DEER TOKEN (DEER) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEER ke USD saat ini adalah -- per DEER.

DEER TOKEN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,008, dengan suplai yang beredar 551.58M DEER. Selama 24 jam terakhir, DEER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00258071, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DEER bergerak +5.68% dalam satu jam terakhir dan +1.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DEER TOKEN (DEER)

Kapitalisasi Pasar $ 40.01K$ 40.01K $ 40.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 72.54K$ 72.54K $ 72.54K Suplai Peredaran 551.58M 551.58M 551.58M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DEER TOKEN saat ini adalah $ 40.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DEER adalah 551.58M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 72.54K.