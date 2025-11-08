Harga DEF1 Hari Ini

Harga live DEF1 (DEF1) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEF1 ke USD saat ini adalah -- per DEF1.

DEF1 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,822.54, dengan suplai yang beredar 1.00B DEF1. Selama 24 jam terakhir, DEF1 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DEF1 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DEF1 (DEF1)

Kapitalisasi Pasar $ 10.82K$ 10.82K $ 10.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.82K$ 10.82K $ 10.82K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

