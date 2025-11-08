Harga Defina Finance Hari Ini

Harga live Defina Finance (FINA) hari ini adalah $ 0.00078231, dengan perubahan 1.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FINA ke USD saat ini adalah $ 0.00078231 per FINA.

Defina Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 46,072, dengan suplai yang beredar 58.89M FINA. Selama 24 jam terakhir, FINA diperdagangkan antara $ 0.00076191 (low) dan $ 0.00078748 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 9.63, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00056162.

Dalam kinerja jangka pendek, FINA bergerak +0.69% dalam satu jam terakhir dan +0.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Defina Finance (FINA)

Kapitalisasi Pasar $ 46.07K$ 46.07K $ 46.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 46.07K$ 46.07K $ 46.07K Suplai Peredaran 58.89M 58.89M 58.89M Total Suplai 58,892,469.0 58,892,469.0 58,892,469.0

Kapitalisasi Pasar Defina Finance saat ini adalah $ 46.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FINA adalah 58.89M, dan total suplainya sebesar 58892469.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 46.07K.