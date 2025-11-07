BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live DefiPlaza hari ini adalah 0.00408505 USD. Lacak informasi harga aktual DFP2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DFP2 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live DefiPlaza hari ini adalah 0.00408505 USD. Lacak informasi harga aktual DFP2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DFP2 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DFP2

Info Harga DFP2

Penjelasan DFP2

Situs Web Resmi DFP2

Tokenomi DFP2

Prakiraan Harga DFP2

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo DefiPlaza

Harga DefiPlaza (DFP2)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DFP2 ke USD:

$0.00408505
$0.00408505$0.00408505
-2.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live DefiPlaza (DFP2)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:48:35 (UTC+8)

Informasi Harga DefiPlaza (DFP2) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0040181
$ 0.0040181$ 0.0040181
Low 24 Jam
$ 0.00421213
$ 0.00421213$ 0.00421213
High 24 Jam

$ 0.0040181
$ 0.0040181$ 0.0040181

$ 0.00421213
$ 0.00421213$ 0.00421213

$ 0.782959
$ 0.782959$ 0.782959

$ 0.00275355
$ 0.00275355$ 0.00275355

-1.18%

-2.89%

-8.39%

-8.39%

Harga aktual DefiPlaza (DFP2) adalah $0.00408505. Selama 24 jam terakhir, DFP2 diperdagangkan antara low $ 0.0040181 dan high $ 0.00421213, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDFP2 adalah $ 0.782959, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00275355.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DFP2 telah berubah sebesar -1.18% selama 1 jam terakhir, -2.89% selama 24 jam, dan -8.39% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DefiPlaza (DFP2)

$ 271.49K
$ 271.49K$ 271.49K

--
----

$ 271.49K
$ 271.49K$ 271.49K

66.46M
66.46M 66.46M

66,458,464.41798632
66,458,464.41798632 66,458,464.41798632

Kapitalisasi Pasar DefiPlaza saat ini adalah $ 271.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DFP2 adalah 66.46M, dan total suplainya sebesar 66458464.41798632. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 271.49K.

Riwayat Harga DefiPlaza (DFP2) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga DefiPlaza ke USD adalah $ -0.000121910680462303.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga DefiPlaza ke USD adalah $ -0.0013290330.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga DefiPlaza ke USD adalah $ -0.0018502200.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga DefiPlaza ke USD adalah $ -0.000422880441781302.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000121910680462303-2.89%
30 Days$ -0.0013290330-32.53%
60 Hari$ -0.0018502200-45.29%
90 Hari$ -0.000422880441781302-9.38%

Apa yang dimaksud dengan DefiPlaza (DFP2)

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya DefiPlaza (DFP2)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga DefiPlaza (USD)

Berapa nilai DefiPlaza (DFP2) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DefiPlaza (DFP2) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DefiPlaza.

Cek prediksi harga DefiPlaza sekarang!

DFP2 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi DefiPlaza (DFP2)

Memahami tokenomi DefiPlaza (DFP2) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DFP2 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang DefiPlaza (DFP2)

Berapa nilai DefiPlaza (DFP2) hari ini?
Harga live DFP2 dalam USD adalah 0.00408505 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DFP2 ke USD saat ini?
Harga DFP2 ke USD saat ini adalah $ 0.00408505. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DefiPlaza?
Kapitalisasi pasar DFP2 adalah $ 271.49K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DFP2?
Suplai beredar DFP2 adalah 66.46M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DFP2?
DFP2 mencapai harga ATH sebesar 0.782959 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DFP2?
DFP2 mencapai harga ATL 0.00275355 USD.
Berapa volume perdagangan DFP2?
Volume perdagangan 24 jam live DFP2 adalah -- USD.
Akankah harga DFP2 naik lebih tinggi tahun ini?
DFP2 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DFP2 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:48:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting DefiPlaza (DFP2)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$99,446.08
$99,446.08$99,446.08

-2.50%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,203.29
$3,203.29$3,203.29

-2.92%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0835
$1.0835$1.0835

+26.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$151.35
$151.35$151.35

-2.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$99,446.08
$99,446.08$99,446.08

-2.50%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,203.29
$3,203.29$3,203.29

-2.92%

Logo Solana

Solana

SOL

$151.35
$151.35$151.35

-2.93%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1570
$2.1570$2.1570

-3.46%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16065
$0.16065$0.16065

+0.93%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00016060
$0.00016060$0.00016060

+3,112.00%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$28.0855
$28.0855$28.0855

+359.66%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007728
$0.007728$0.007728

+262.13%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003844
$0.00003844$0.00003844

+256.91%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009562
$0.009562$0.009562

+139.05%