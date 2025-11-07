BursaDEX+
Harga live DegeCoin hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual $DEGE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga $DEGE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang $DEGE

Info Harga $DEGE

Penjelasan $DEGE

Situs Web Resmi $DEGE

Tokenomi $DEGE

Prakiraan Harga $DEGE

Logo DegeCoin

Harga DegeCoin ($DEGE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 $DEGE ke USD:

$0.00039243
$0.00039243$0.00039243
-9.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live DegeCoin ($DEGE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:48:42 (UTC+8)

Informasi Harga DegeCoin ($DEGE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.064437
$ 0.064437$ 0.064437

$ 0
$ 0$ 0

-2.40%

-9.36%

-14.18%

-14.18%

Harga aktual DegeCoin ($DEGE) adalah --. Selama 24 jam terakhir, $DEGE diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high$DEGE adalah $ 0.064437, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, $DEGE telah berubah sebesar -2.40% selama 1 jam terakhir, -9.36% selama 24 jam, dan -14.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DegeCoin ($DEGE)

$ 392.23K
$ 392.23K$ 392.23K

--
----

$ 392.23K
$ 392.23K$ 392.23K

999.38M
999.38M 999.38M

999,378,791.509483
999,378,791.509483 999,378,791.509483

Kapitalisasi Pasar DegeCoin saat ini adalah $ 392.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $DEGE adalah 999.38M, dan total suplainya sebesar 999378791.509483. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 392.23K.

Riwayat Harga DegeCoin ($DEGE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga DegeCoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga DegeCoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga DegeCoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga DegeCoin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-9.36%
30 Days$ 0-19.82%
60 Hari$ 0+12.45%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan DegeCoin ($DEGE)

With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking.

DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya DegeCoin ($DEGE)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga DegeCoin (USD)

Berapa nilai DegeCoin ($DEGE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DegeCoin ($DEGE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DegeCoin.

Cek prediksi harga DegeCoin sekarang!

$DEGE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi DegeCoin ($DEGE)

Memahami tokenomi DegeCoin ($DEGE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token $DEGE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang DegeCoin ($DEGE)

Berapa nilai DegeCoin ($DEGE) hari ini?
Harga live $DEGE dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga $DEGE ke USD saat ini?
Harga $DEGE ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DegeCoin?
Kapitalisasi pasar $DEGE adalah $ 392.23K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar $DEGE?
Suplai beredar $DEGE adalah 999.38M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) $DEGE?
$DEGE mencapai harga ATH sebesar 0.064437 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) $DEGE?
$DEGE mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan $DEGE?
Volume perdagangan 24 jam live $DEGE adalah -- USD.
Akankah harga $DEGE naik lebih tinggi tahun ini?
$DEGE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga $DEGE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:48:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting DegeCoin ($DEGE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

