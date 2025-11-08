Harga Degen Express Hari Ini

Harga live Degen Express (DEGEX) hari ini adalah $ 0.00002813, dengan perubahan 0.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEGEX ke USD saat ini adalah $ 0.00002813 per DEGEX.

Degen Express saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,560, dengan suplai yang beredar 908.51M DEGEX. Selama 24 jam terakhir, DEGEX diperdagangkan antara $ 0.00002777 (low) dan $ 0.00002838 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0001051, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002612.

Dalam kinerja jangka pendek, DEGEX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Degen Express (DEGEX)

Kapitalisasi Pasar $ 25.56K$ 25.56K $ 25.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.77K$ 26.77K $ 26.77K Suplai Peredaran 908.51M 908.51M 908.51M Total Suplai 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728

Kapitalisasi Pasar Degen Express saat ini adalah $ 25.56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DEGEX adalah 908.51M, dan total suplainya sebesar 951371042.3602728. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.77K.