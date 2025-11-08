Harga Department Of Government Efficiency Hari Ini

Harga live Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi D.O.G.E ke USD saat ini adalah -- per D.O.G.E.

Department Of Government Efficiency saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 64,382, dengan suplai yang beredar 100.00B D.O.G.E. Selama 24 jam terakhir, D.O.G.E diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, D.O.G.E bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Department Of Government Efficiency (D.O.G.E)

Kapitalisasi Pasar $ 64.38K$ 64.38K $ 64.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 64.38K$ 64.38K $ 64.38K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

