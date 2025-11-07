Harga Dephaser JPY Hari Ini

Harga live Dephaser JPY (JPYT) hari ini adalah $ 0.00651813, dengan perubahan 0.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JPYT ke USD saat ini adalah $ 0.00651813 per JPYT.

Dephaser JPY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 162,180, dengan suplai yang beredar 25.14M JPYT. Selama 24 jam terakhir, JPYT diperdagangkan antara $ 0.00641443 (low) dan $ 0.00654388 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00682267, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00631154.

Dalam kinerja jangka pendek, JPYT bergerak +0.98% dalam satu jam terakhir dan +1.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dephaser JPY (JPYT)

Kapitalisasi Pasar $ 162.18K$ 162.18K $ 162.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 162.18K$ 162.18K $ 162.18K Suplai Peredaran 25.14M 25.14M 25.14M Total Suplai 25,138,085.16154 25,138,085.16154 25,138,085.16154

Kapitalisasi Pasar Dephaser JPY saat ini adalah $ 162.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JPYT adalah 25.14M, dan total suplainya sebesar 25138085.16154. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 162.18K.