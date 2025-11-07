BursaDEX+
Harga live Deri Protocol hari ini adalah 0.00313286 USD. Lacak informasi harga aktual DERI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DERI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DERI

Info Harga DERI

Penjelasan DERI

Situs Web Resmi DERI

Tokenomi DERI

Prakiraan Harga DERI

Harga Live 1 DERI ke USD:

$0.00313286
$0.00313286
-3.10%1D
Grafik Harga Live Deri Protocol (DERI)
Informasi Harga Deri Protocol (DERI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0031282
$ 0.0031282
Low 24 Jam
$ 0.0032404
$ 0.0032404
High 24 Jam

$ 0.0031282
$ 0.0031282

$ 0.0032404
$ 0.0032404

$ 3.77
$ 3.77

$ 0.00200107
$ 0.00200107

-0.06%

-3.19%

-17.25%

-17.25%

Harga aktual Deri Protocol (DERI) adalah $0.00313286. Selama 24 jam terakhir, DERI diperdagangkan antara low $ 0.0031282 dan high $ 0.0032404, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDERI adalah $ 3.77, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00200107.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DERI telah berubah sebesar -0.06% selama 1 jam terakhir, -3.19% selama 24 jam, dan -17.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Deri Protocol (DERI)

$ 411.00K
$ 411.00K

--
--

$ 1.54M
$ 1.54M

131.19M
131.19M

490,441,296.592577
490,441,296.592577

Kapitalisasi Pasar Deri Protocol saat ini adalah $ 411.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DERI adalah 131.19M, dan total suplainya sebesar 490441296.592577. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.54M.

Riwayat Harga Deri Protocol (DERI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Deri Protocol ke USD adalah $ -0.000103536289795369.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Deri Protocol ke USD adalah $ -0.0014240465.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Deri Protocol ke USD adalah $ -0.0015767640.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Deri Protocol ke USD adalah $ -0.000913657287971306.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000103536289795369-3.19%
30 Days$ -0.0014240465-45.45%
60 Hari$ -0.0015767640-50.32%
90 Hari$ -0.000913657287971306-22.57%

Apa yang dimaksud dengan Deri Protocol (DERI)

Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Deri Protocol (DERI)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Deri Protocol (USD)

Berapa nilai Deri Protocol (DERI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Deri Protocol (DERI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Deri Protocol.

Cek prediksi harga Deri Protocol sekarang!

DERI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Deri Protocol (DERI)

Memahami tokenomi Deri Protocol (DERI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DERI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Deri Protocol (DERI)

Berapa nilai Deri Protocol (DERI) hari ini?
Harga live DERI dalam USD adalah 0.00313286 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DERI ke USD saat ini?
Harga DERI ke USD saat ini adalah $ 0.00313286. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Deri Protocol?
Kapitalisasi pasar DERI adalah $ 411.00K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DERI?
Suplai beredar DERI adalah 131.19M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DERI?
DERI mencapai harga ATH sebesar 3.77 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DERI?
DERI mencapai harga ATL 0.00200107 USD.
Berapa volume perdagangan DERI?
Volume perdagangan 24 jam live DERI adalah -- USD.
Akankah harga DERI naik lebih tinggi tahun ini?
DERI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DERI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,026.82

$3,230.18

$1.0650

$152.30

$1.0003

$100,026.82

$3,230.18

$152.30

$2.1778

$939.12

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00015094

$4.282

$0.007962

$0.00003771

$18.6901

$0.009220

