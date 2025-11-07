BursaDEX+
Harga live Derive hari ini adalah 0.03389476 USD. Lacak informasi harga aktual DRV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DRV dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Derive hari ini adalah 0.03389476 USD. Lacak informasi harga aktual DRV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DRV dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DRV

Info Harga DRV

Penjelasan DRV

Whitepaper DRV

Situs Web Resmi DRV

Tokenomi DRV

Prakiraan Harga DRV

Harga Derive (DRV)

Harga Live 1 DRV ke USD:

$0.03388795
-2.00%1D
USD
Grafik Harga Live Derive (DRV)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:21:52 (UTC+8)

Informasi Harga Derive (DRV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03371171
Low 24 Jam
$ 0.03470052
High 24 Jam

$ 0.03371171
$ 0.03470052
$ 0.228265
$ 0.01243699
-0.48%

-2.02%

+1.02%

+1.02%

Harga aktual Derive (DRV) adalah $0.03389476. Selama 24 jam terakhir, DRV diperdagangkan antara low $ 0.03371171 dan high $ 0.03470052, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDRV adalah $ 0.228265, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01243699.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DRV telah berubah sebesar -0.48% selama 1 jam terakhir, -2.02% selama 24 jam, dan +1.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Derive (DRV)

$ 29.10M
--
$ 50.84M
858.45M
1,500,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Derive saat ini adalah $ 29.10M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DRV adalah 858.45M, dan total suplainya sebesar 1500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 50.84M.

Riwayat Harga Derive (DRV) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Derive ke USD adalah $ -0.00070059915888482.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Derive ke USD adalah $ -0.0051252978.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Derive ke USD adalah $ +0.0020119387.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Derive ke USD adalah $ -0.04654009963762902.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00070059915888482-2.02%
30 Days$ -0.0051252978-15.12%
60 Hari$ +0.0020119387+5.94%
90 Hari$ -0.04654009963762902-57.86%

Apa yang dimaksud dengan Derive (DRV)

Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products.

Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform.

The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup.

Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Derive (DRV)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Derive (USD)

Berapa nilai Derive (DRV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Derive (DRV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Derive.

Cek prediksi harga Derive sekarang!

DRV ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Derive (DRV)

Memahami tokenomi Derive (DRV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DRV sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Derive (DRV)

Berapa nilai Derive (DRV) hari ini?
Harga live DRV dalam USD adalah 0.03389476 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DRV ke USD saat ini?
Harga DRV ke USD saat ini adalah $ 0.03389476. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Derive?
Kapitalisasi pasar DRV adalah $ 29.10M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DRV?
Suplai beredar DRV adalah 858.45M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DRV?
DRV mencapai harga ATH sebesar 0.228265 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DRV?
DRV mencapai harga ATL 0.01243699 USD.
Berapa volume perdagangan DRV?
Volume perdagangan 24 jam live DRV adalah -- USD.
Akankah harga DRV naik lebih tinggi tahun ini?
DRV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DRV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Derive (DRV)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

