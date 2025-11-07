BursaDEX+
Harga live Dero hari ini adalah 0.574561 USD. Lacak informasi harga aktual DERO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DERO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DERO

Info Harga DERO

Penjelasan DERO

Whitepaper DERO

Situs Web Resmi DERO

Tokenomi DERO

Prakiraan Harga DERO

Harga Dero (DERO)

Harga Live 1 DERO ke USD:

$0.574561
+32.30%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Dero (DERO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:06:40 (UTC+8)

Informasi Harga Dero (DERO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.419055
Low 24 Jam
$ 0.902308
High 24 Jam

$ 0.419055
$ 0.902308
$ 27.29
$ 0.24505
-13.55%

+32.37%

+30.16%

+30.16%

Harga aktual Dero (DERO) adalah $0.574561. Selama 24 jam terakhir, DERO diperdagangkan antara low $ 0.419055 dan high $ 0.902308, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDERO adalah $ 27.29, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.24505.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DERO telah berubah sebesar -13.55% selama 1 jam terakhir, +32.37% selama 24 jam, dan +30.16% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dero (DERO)

$ 7.28M
--
$ 10.57M
12.68M
18,400,000.0
Kapitalisasi Pasar Dero saat ini adalah $ 7.28M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DERO adalah 12.68M, dan total suplainya sebesar 18400000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.57M.

Riwayat Harga Dero (DERO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Dero ke USD adalah $ +0.1405.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Dero ke USD adalah $ +0.0845468235.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Dero ke USD adalah $ +0.5264674289.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Dero ke USD adalah $ +0.1956396001343861.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.1405+32.37%
30 Days$ +0.0845468235+14.72%
60 Hari$ +0.5264674289+91.63%
90 Hari$ +0.1956396001343861+51.63%

Apa yang dimaksud dengan Dero (DERO)

DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability.

Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP).

Stargate also comes with some convenient features including:

  • Homomorphic encryption account model
  • Human-readable addresses (usernames)
  • Efficient and decentralized proof-of-work mining
  • Instant coin and token balance syncing
  • Native token transfers via wallet
  • Support for both public and private token smart contracts
  • Web socket support for connectivity with decentralized applications
  • Transfer settlement in ~18 seconds (1 block)
  • Blockchain pruning (light nodes)
  • Fixed supply with halving

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Dero (DERO)

Prediksi Harga Dero (USD)

Berapa nilai Dero (DERO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dero (DERO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dero.

Cek prediksi harga Dero sekarang!

DERO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Dero (DERO)

Memahami tokenomi Dero (DERO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DERO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Dero (DERO)

Berapa nilai Dero (DERO) hari ini?
Harga live DERO dalam USD adalah 0.574561 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DERO ke USD saat ini?
Harga DERO ke USD saat ini adalah $ 0.574561. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dero?
Kapitalisasi pasar DERO adalah $ 7.28M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DERO?
Suplai beredar DERO adalah 12.68M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DERO?
DERO mencapai harga ATH sebesar 27.29 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DERO?
DERO mencapai harga ATL 0.24505 USD.
Berapa volume perdagangan DERO?
Volume perdagangan 24 jam live DERO adalah -- USD.
Akankah harga DERO naik lebih tinggi tahun ini?
DERO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DERO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

