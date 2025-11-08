Harga Derpy Hari Ini

Harga live Derpy (DERPY) hari ini adalah $ 0.00001199, dengan perubahan 2.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DERPY ke USD saat ini adalah $ 0.00001199 per DERPY.

Derpy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,988.46, dengan suplai yang beredar 999.67M DERPY. Selama 24 jam terakhir, DERPY diperdagangkan antara $ 0.00001199 (low) dan $ 0.00001242 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00093001, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001199.

Dalam kinerja jangka pendek, DERPY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -34.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Derpy (DERPY)

Kapitalisasi Pasar $ 11.99K$ 11.99K $ 11.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.99K$ 11.99K $ 11.99K Suplai Peredaran 999.67M 999.67M 999.67M Total Suplai 999,670,613.644676 999,670,613.644676 999,670,613.644676

Kapitalisasi Pasar Derpy saat ini adalah $ 11.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DERPY adalah 999.67M, dan total suplainya sebesar 999670613.644676. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.99K.