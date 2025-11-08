Harga DeVoid Hari Ini

Harga live DeVoid (DVD) hari ini adalah $ 0.00019442, dengan perubahan 0.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DVD ke USD saat ini adalah $ 0.00019442 per DVD.

DeVoid saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 97,209, dengan suplai yang beredar 500.00M DVD. Selama 24 jam terakhir, DVD diperdagangkan antara $ 0.00019435 (low) dan $ 0.00019504 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00113122, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0001198.

Dalam kinerja jangka pendek, DVD bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -4.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DeVoid (DVD)

Kapitalisasi Pasar $ 97.21K$ 97.21K $ 97.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 194.42K$ 194.42K $ 194.42K Suplai Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

