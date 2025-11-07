BursaDEX+
Harga live DFX Finance hari ini adalah 0.00238834 USD. Lacak informasi harga aktual DFX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DFX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DFX

Info Harga DFX

Penjelasan DFX

Situs Web Resmi DFX

Tokenomi DFX

Prakiraan Harga DFX

Logo DFX Finance

Harga DFX Finance (DFX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DFX ke USD:

$0.00238834
$0.00238834
-16.10%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live DFX Finance (DFX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:49:26 (UTC+8)

Informasi Harga DFX Finance (DFX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00177793
$ 0.00177793
Low 24 Jam
$ 0.00284973
$ 0.00284973
High 24 Jam

$ 0.00177793
$ 0.00177793

$ 0.00284973
$ 0.00284973

$ 24.87
$ 24.87

$ 0.00102644
$ 0.00102644

-0.94%

-16.19%

-67.03%

-67.03%

Harga aktual DFX Finance (DFX) adalah $0.00238834. Selama 24 jam terakhir, DFX diperdagangkan antara low $ 0.00177793 dan high $ 0.00284973, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDFX adalah $ 24.87, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00102644.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DFX telah berubah sebesar -0.94% selama 1 jam terakhir, -16.19% selama 24 jam, dan -67.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DFX Finance (DFX)

$ 104.78K
$ 104.78K

--
--

$ 240.42K
$ 240.42K

43.58M
43.58M

100,000,000.0
100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DFX Finance saat ini adalah $ 104.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DFX adalah 43.58M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 240.42K.

Riwayat Harga DFX Finance (DFX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga DFX Finance ke USD adalah $ -0.000461390614790453.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga DFX Finance ke USD adalah $ -0.0019878707.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga DFX Finance ke USD adalah $ -0.0021861944.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga DFX Finance ke USD adalah $ -0.005336908456755063.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000461390614790453-16.19%
30 Days$ -0.0019878707-83.23%
60 Hari$ -0.0021861944-91.53%
90 Hari$ -0.005336908456755063-69.08%

Apa yang dimaksud dengan DFX Finance (DFX)

DFX Finance is a decentralized foreign exchange protocol optimized for trading fiat-backed foreign stablecoins, (CADC, EURS, XSGD, etc.) using real-world FX prices.

You can safely earn yield or use the DFX platform and contracts to provide true financial localization for the customers of your global business.

A decentralized protocol where users can efficiently exchange stablecoins pegged to various foreign currencies isn’t only important, but necessary.

DFX Finance is that protocol for the exchange of foreign stablecoins.

DFX’s algorithm dynamically adjusts by using real world FX price feeds from ChainLink to ensure that you get the best rates.

Working with stablecoin issuers in foreign countries and their local on-ramps will be necessary to onboard the masses into DeFi. DFX aims to create partnerships with stablecoin issuers around the world and help them bootstrap the usage of their tokens to the world.

DFX Finance will bring foreign exchange of currencies on-chain and enable millions of users to get the best exchange rates possible.

Contact us today or check the links below to get started.

Official Website - https://dfx.finance/

Official dapp - https://app.dfx.finance/

DFX Docs - https://docs.dfx.finance/

Sumber Daya DFX Finance (DFX)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga DFX Finance (USD)

Berapa nilai DFX Finance (DFX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DFX Finance (DFX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DFX Finance.

Cek prediksi harga DFX Finance sekarang!

DFX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi DFX Finance (DFX)

Memahami tokenomi DFX Finance (DFX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DFX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang DFX Finance (DFX)

Berapa nilai DFX Finance (DFX) hari ini?
Harga live DFX dalam USD adalah 0.00238834 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DFX ke USD saat ini?
Harga DFX ke USD saat ini adalah $ 0.00238834. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DFX Finance?
Kapitalisasi pasar DFX adalah $ 104.78K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DFX?
Suplai beredar DFX adalah 43.58M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DFX?
DFX mencapai harga ATH sebesar 24.87 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DFX?
DFX mencapai harga ATL 0.00102644 USD.
Berapa volume perdagangan DFX?
Volume perdagangan 24 jam live DFX adalah -- USD.
Akankah harga DFX naik lebih tinggi tahun ini?
DFX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DFX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:49:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting DFX Finance (DFX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$99,430.14

$3,197.83

$1.0756

$151.26

$1.0003

$99,430.14

$3,197.83

$151.26

$2.1540

$0.16053

