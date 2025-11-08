Harga Diamond Hands Hari Ini

Harga live Diamond Hands (DHANDS) hari ini adalah $ 0.00001598, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DHANDS ke USD saat ini adalah $ 0.00001598 per DHANDS.

Diamond Hands saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,947.77, dengan suplai yang beredar 998.12M DHANDS. Selama 24 jam terakhir, DHANDS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00043911, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001506.

Dalam kinerja jangka pendek, DHANDS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Diamond Hands (DHANDS)

Kapitalisasi Pasar $ 15.95K$ 15.95K $ 15.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.95K$ 15.95K $ 15.95K Suplai Peredaran 998.12M 998.12M 998.12M Total Suplai 998,120,188.905677 998,120,188.905677 998,120,188.905677

Kapitalisasi Pasar Diamond Hands saat ini adalah $ 15.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DHANDS adalah 998.12M, dan total suplainya sebesar 998120188.905677. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.95K.