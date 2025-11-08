Harga DIAMOND The Cat Coin Hari Ini

Harga live DIAMOND The Cat Coin (DMTC) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DMTC ke USD saat ini adalah -- per DMTC.

DIAMOND The Cat Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,467.61, dengan suplai yang beredar 999.88M DMTC. Selama 24 jam terakhir, DMTC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01973356, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DMTC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

Kapitalisasi Pasar $ 6.47K$ 6.47K $ 6.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.47K$ 6.47K $ 6.47K Suplai Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Total Suplai 999,877,380.2730594 999,877,380.2730594 999,877,380.2730594

Kapitalisasi Pasar DIAMOND The Cat Coin saat ini adalah $ 6.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DMTC adalah 999.88M, dan total suplainya sebesar 999877380.2730594. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.47K.