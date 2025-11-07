Harga Didi Duck Hari Ini

Harga live Didi Duck (DIDID) hari ini adalah $ 0.00013388, dengan perubahan 5.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DIDID ke USD saat ini adalah $ 0.00013388 per DIDID.

Didi Duck saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 133,072, dengan suplai yang beredar 998.36M DIDID. Selama 24 jam terakhir, DIDID diperdagangkan antara $ 0.00013285 (low) dan $ 0.00014169 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00133306, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00012681.

Dalam kinerja jangka pendek, DIDID bergerak +0.39% dalam satu jam terakhir dan -13.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Didi Duck (DIDID)

Kapitalisasi Pasar $ 133.07K$ 133.07K $ 133.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 133.07K$ 133.07K $ 133.07K Suplai Peredaran 998.36M 998.36M 998.36M Total Suplai 998,361,483.13 998,361,483.13 998,361,483.13

