Berapa harga perdagangan saat ini dari Director Lucien?

Director Lucien (LUCIEN) saat ini dihargai Rp7.79901113614545000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -9.56% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Director Lucien hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap LUCIEN?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Director Lucien dalam pasar kripto global?

Saat ini, Director Lucien menduduki peringkat pasar #5787 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3901746227.526870000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang LUCIEN?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 499997837.23245424, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Director Lucien?

Rentang harga antara Rp7.79244078135510000 dan Rp8.82364954216875000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Director Lucien dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem lainnya, LUCIEN terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.