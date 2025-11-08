Harga DISCIPLINE Hari Ini

Harga live DISCIPLINE (DISCIPLINE) hari ini adalah $ 0.00001065, dengan perubahan 1.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DISCIPLINE ke USD saat ini adalah $ 0.00001065 per DISCIPLINE.

DISCIPLINE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,648.67, dengan suplai yang beredar 999.42M DISCIPLINE. Selama 24 jam terakhir, DISCIPLINE diperdagangkan antara $ 0.00001038 (low) dan $ 0.00001066 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0010299, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001009.

Dalam kinerja jangka pendek, DISCIPLINE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DISCIPLINE (DISCIPLINE)

Kapitalisasi Pasar $ 10.65K$ 10.65K $ 10.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.65K$ 10.65K $ 10.65K Suplai Peredaran 999.42M 999.42M 999.42M Total Suplai 999,416,437.060648 999,416,437.060648 999,416,437.060648

Kapitalisasi Pasar DISCIPLINE saat ini adalah $ 10.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DISCIPLINE adalah 999.42M, dan total suplainya sebesar 999416437.060648. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.65K.