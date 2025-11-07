BursaDEX+
Harga live Divi hari ini adalah 0.00178512 USD. Lacak informasi harga aktual DIVI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DIVI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DIVI

Info Harga DIVI

Penjelasan DIVI

Situs Web Resmi DIVI

Tokenomi DIVI

Prakiraan Harga DIVI

Harga Divi (DIVI)

Harga Live 1 DIVI ke USD:

$0.00178512
+8.80%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Divi (DIVI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:08:19 (UTC+8)

Informasi Harga Divi (DIVI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001633
Low 24 Jam
$ 0.00178782
High 24 Jam

$ 0.001633
$ 0.00178782
$ 0.183363
$ 0
+0.77%

+8.84%

+14.84%

+14.84%

Harga aktual Divi (DIVI) adalah $0.00178512. Selama 24 jam terakhir, DIVI diperdagangkan antara low $ 0.001633 dan high $ 0.00178782, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDIVI adalah $ 0.183363, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DIVI telah berubah sebesar +0.77% selama 1 jam terakhir, +8.84% selama 24 jam, dan +14.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Divi (DIVI)

$ 7.98M
--
$ 7.98M
4.47B
4,475,150,105.504148
Kapitalisasi Pasar Divi saat ini adalah $ 7.98M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DIVI adalah 4.47B, dan total suplainya sebesar 4475150105.504148. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.98M.

Riwayat Harga Divi (DIVI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Divi ke USD adalah $ +0.00014504.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Divi ke USD adalah $ +0.0002541578.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Divi ke USD adalah $ +0.0003604883.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Divi ke USD adalah $ +0.0003097880432802227.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00014504+8.84%
30 Days$ +0.0002541578+14.24%
60 Hari$ +0.0003604883+20.19%
90 Hari$ +0.0003097880432802227+21.00%

Apa yang dimaksud dengan Divi (DIVI)

Divi is an eco-friendly blockchain project with two fundamental principles: self-custody & simplicity. True to the founding vision of "crypto made easy," Divi is on a mission to reduce the complexity of blockchain technology with uncompromising self-custodial solutions, all while enabling network participants to earn a competitive rate of return (ROR). By leveraging its proof of stake (POS) consensus mechanism distributed across a diverse ecosystem of individual nodes, Divi offers a scalable FinTech solution ready for global adoption.

Divi has developed an innovative, patent-pending UX-focused mobile wallet simple enough for non-technical users. Divi’s mobile solution, DiviWallet, is 100% self-custodial with near-instant global settlement and ultra-low transaction fees. Divi Wallet has several features that make it stand out from other mobile crypto wallets: human-readable addresses, non-custodial staking vaults, a lottery block, the ability to deploy a mobile masternode in one click, and supports in-app swaps between nearly 300 different crypto assets.

Since completing the goals laid out in the original whitepaper, an updated roadmap was released in September 2022. Complete with vertically integrated solutions, Divi will allow organizations the ability to integrate their self-custodial wallet into their own business ecosystems. Other roadmap highlights include a robust DeFi protocol which will strengthen the $DIVI trading market, an innovative liquidity provisioning protocol for NFTs, and a loyalty framework that enables businesses to collaborate quicker and share loyalty assets. In addition, through the LightningWorks initiative, users will be able to utilize $DIVI via interactive comics, NFTs, and Web 3.0 gaming. Of course, users can expect continued coin integrations, as well.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Divi (DIVI)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Divi (USD)

Berapa nilai Divi (DIVI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Divi (DIVI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Divi.

Cek prediksi harga Divi sekarang!

DIVI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Divi (DIVI)

Memahami tokenomi Divi (DIVI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DIVI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Divi (DIVI)

Berapa nilai Divi (DIVI) hari ini?
Harga live DIVI dalam USD adalah 0.00178512 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DIVI ke USD saat ini?
Harga DIVI ke USD saat ini adalah $ 0.00178512. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Divi?
Kapitalisasi pasar DIVI adalah $ 7.98M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DIVI?
Suplai beredar DIVI adalah 4.47B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DIVI?
DIVI mencapai harga ATH sebesar 0.183363 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DIVI?
DIVI mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan DIVI?
Volume perdagangan 24 jam live DIVI adalah -- USD.
Akankah harga DIVI naik lebih tinggi tahun ini?
DIVI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DIVI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Divi (DIVI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

