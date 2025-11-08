Harga Dmarketplace Hari Ini

Harga live Dmarketplace ($DMP) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $DMP ke USD saat ini adalah -- per $DMP.

Dmarketplace saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,113, dengan suplai yang beredar 87.73B $DMP. Selama 24 jam terakhir, $DMP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $DMP bergerak -0.03% dalam satu jam terakhir dan -35.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dmarketplace ($DMP)

Kapitalisasi Pasar $ 51.11K$ 51.11K $ 51.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 58.27K$ 58.27K $ 58.27K Suplai Peredaran 87.73B 87.73B 87.73B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dmarketplace saat ini adalah $ 51.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $DMP adalah 87.73B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 58.27K.