Harga DocuSol Hari Ini

Harga live DocuSol (DOCUSOL) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOCUSOL ke USD saat ini adalah -- per DOCUSOL.

DocuSol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,517.83, dengan suplai yang beredar 991.90M DOCUSOL. Selama 24 jam terakhir, DOCUSOL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOCUSOL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -9.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DocuSol (DOCUSOL)

Kapitalisasi Pasar $ 12.52K$ 12.52K $ 12.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.61K$ 12.61K $ 12.61K Suplai Peredaran 991.90M 991.90M 991.90M Total Suplai 999,587,975.478222 999,587,975.478222 999,587,975.478222

Kapitalisasi Pasar DocuSol saat ini adalah $ 12.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOCUSOL adalah 991.90M, dan total suplainya sebesar 999587975.478222. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.61K.