Harga live DOGC hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual DOGC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DOGC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DOGC

Info Harga DOGC

Penjelasan DOGC

Situs Web Resmi DOGC

Tokenomi DOGC

Prakiraan Harga DOGC

Harga DOGC (DOGC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DOGC ke USD:

--
----
-1.10%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live DOGC (DOGC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:28:30 (UTC+8)

Informasi Harga DOGC (DOGC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-13.33%

-1.19%

-3.04%

-3.04%

Harga aktual DOGC (DOGC) adalah --. Selama 24 jam terakhir, DOGC diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDOGC adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DOGC telah berubah sebesar -13.33% selama 1 jam terakhir, -1.19% selama 24 jam, dan -3.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DOGC (DOGC)

$ 928.62K
$ 928.62K$ 928.62K

--
----

$ 928.62K
$ 928.62K$ 928.62K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Kapitalisasi Pasar DOGC saat ini adalah $ 928.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOGC adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 99999999999.99998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 928.62K.

Riwayat Harga DOGC (DOGC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga DOGC ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga DOGC ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga DOGC ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga DOGC ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.19%
30 Days$ 0-49.48%
60 Hari$ 0-75.10%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan DOGC (DOGC)

DogeChaser is a project centered around NFTs and crypto assets. Launched in 2023, it aimed to build an integrated ecosystem. Its NFT minting finished in mid-2024, generating unique digital collectibles with diverse styles. Post-minting, it plans to airdrop Dogc tokens to NFT holders, strengthening the value loop within the community. In November 2024, a trading market will go live, supporting transactions with ETH and Dogc tokens. This market, designed for simplicity and efficiency, allows users to trade NFTs conveniently, with ETH offering liquidity for large deals and Dogc being crucial for internal operations like NFT purchases and fee payments. Technically, it's based on the Ethereum blockchain framework, leveraging smart contracts for automated, transparent, and traceable processes, and is constantly optimizing performance for better user experience while expanding its user community through online and offline activities. Overall, it's about creating a functional and valuable digital asset space where art, technology, and finance converge.

Sumber Daya DOGC (DOGC)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga DOGC (USD)

Berapa nilai DOGC (DOGC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DOGC (DOGC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DOGC.

Cek prediksi harga DOGC sekarang!

DOGC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi DOGC (DOGC)

Memahami tokenomi DOGC (DOGC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DOGC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang DOGC (DOGC)

Berapa nilai DOGC (DOGC) hari ini?
Harga live DOGC dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DOGC ke USD saat ini?
Harga DOGC ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DOGC?
Kapitalisasi pasar DOGC adalah $ 928.62K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DOGC?
Suplai beredar DOGC adalah 100.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DOGC?
DOGC mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DOGC?
DOGC mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan DOGC?
Volume perdagangan 24 jam live DOGC adalah -- USD.
Akankah harga DOGC naik lebih tinggi tahun ini?
DOGC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DOGC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting DOGC (DOGC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

