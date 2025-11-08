Harga Dogcoin Hari Ini

Harga live Dogcoin (DCOIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DCOIN ke USD saat ini adalah -- per DCOIN.

Dogcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,869, dengan suplai yang beredar 1.00B DCOIN. Selama 24 jam terakhir, DCOIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01101006, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DCOIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dogcoin (DCOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 20.87K$ 20.87K $ 20.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.87K$ 20.87K $ 20.87K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dogcoin saat ini adalah $ 20.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DCOIN adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.87K.