Harga Doge Jones Industrial Average Hari Ini

Harga live Doge Jones Industrial Average (DJI) hari ini adalah --, dengan perubahan 10.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DJI ke USD saat ini adalah -- per DJI.

Doge Jones Industrial Average saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 109,874, dengan suplai yang beredar 999.97M DJI. Selama 24 jam terakhir, DJI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01475316, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DJI bergerak -0.09% dalam satu jam terakhir dan -5.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Doge Jones Industrial Average (DJI)

Kapitalisasi Pasar $ 109.87K$ 109.87K $ 109.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 109.87K$ 109.87K $ 109.87K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,973,319.136884 999,973,319.136884 999,973,319.136884

Kapitalisasi Pasar Doge Jones Industrial Average saat ini adalah $ 109.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DJI adalah 999.97M, dan total suplainya sebesar 999973319.136884. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 109.87K.