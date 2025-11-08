Harga DogeBoy Hari Ini

Harga live DogeBoy (DOGB) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGB ke USD saat ini adalah -- per DOGB.

DogeBoy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,658.48, dengan suplai yang beredar 1.20T DOGB. Selama 24 jam terakhir, DOGB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -22.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DogeBoy (DOGB)

Kapitalisasi Pasar $ 11.66K$ 11.66K $ 11.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.66K$ 11.66K $ 11.66K Suplai Peredaran 1.20T 1.20T 1.20T Total Suplai 1,200,000,000,000.0 1,200,000,000,000.0 1,200,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DogeBoy saat ini adalah $ 11.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOGB adalah 1.20T, dan total suplainya sebesar 1200000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.66K.