Harga Dogenarii Hari Ini

Harga live Dogenarii (DOGENARII) hari ini adalah $ 0.00002409, dengan perubahan 1.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGENARII ke USD saat ini adalah $ 0.00002409 per DOGENARII.

Dogenarii saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,093, dengan suplai yang beredar 1.00B DOGENARII. Selama 24 jam terakhir, DOGENARII diperdagangkan antara $ 0.00002327 (low) dan $ 0.00002413 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00279694, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002222.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGENARII bergerak +0.64% dalam satu jam terakhir dan -19.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dogenarii (DOGENARII)

Kapitalisasi Pasar $ 24.09K$ 24.09K $ 24.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.09K$ 24.09K $ 24.09K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

