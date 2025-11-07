Harga DogLibre Hari Ini

Harga live DogLibre (DOGL) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGL ke USD saat ini adalah -- per DOGL.

DogLibre saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 83,549, dengan suplai yang beredar 23.04T DOGL. Selama 24 jam terakhir, DOGL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGL bergerak +0.61% dalam satu jam terakhir dan -13.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DogLibre (DOGL)

Kapitalisasi Pasar $ 83.55K$ 83.55K $ 83.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Suplai Peredaran 23.04T 23.04T 23.04T Total Suplai 499,433,333,333,334.0 499,433,333,333,334.0 499,433,333,333,334.0

