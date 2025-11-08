Harga Dognus Hari Ini

Harga live Dognus (DOGNUS) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGNUS ke USD saat ini adalah -- per DOGNUS.

Dognus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,242.73, dengan suplai yang beredar 51.75B DOGNUS. Selama 24 jam terakhir, DOGNUS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGNUS bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -13.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dognus (DOGNUS)

Kapitalisasi Pasar $ 10.24K$ 10.24K $ 10.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.24K$ 10.24K $ 10.24K Suplai Peredaran 51.75B 51.75B 51.75B Total Suplai 51,749,986,649.8227 51,749,986,649.8227 51,749,986,649.8227

Kapitalisasi Pasar Dognus saat ini adalah $ 10.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOGNUS adalah 51.75B, dan total suplainya sebesar 51749986649.8227. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.24K.