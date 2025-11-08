Harga Doll Face Hari Ini

Harga live Doll Face (DOLL) hari ini adalah $ 0.00014493, dengan perubahan 2.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOLL ke USD saat ini adalah $ 0.00014493 per DOLL.

Doll Face saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,493.35, dengan suplai yang beredar 100.00M DOLL. Selama 24 jam terakhir, DOLL diperdagangkan antara $ 0.00014493 (low) dan $ 0.00015121 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00248624, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00013456.

Dalam kinerja jangka pendek, DOLL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Doll Face (DOLL)

Kapitalisasi Pasar $ 14.49K$ 14.49K $ 14.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.49K$ 14.49K $ 14.49K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Doll Face saat ini adalah $ 14.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOLL adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.49K.