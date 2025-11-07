BursaDEX+
Harga live DOLR AI hari ini adalah 0.00188089 USD. Lacak informasi harga aktual DOLR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DOLR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DOLR

Info Harga DOLR

Penjelasan DOLR

Situs Web Resmi DOLR

Tokenomi DOLR

Prakiraan Harga DOLR

Harga DOLR AI (DOLR)

Harga Live 1 DOLR ke USD:

$0.00188089
$0.00188089$0.00188089
+1.00%1D
Grafik Harga Live DOLR AI (DOLR)
Informasi Harga DOLR AI (DOLR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00131522
$ 0.00131522$ 0.00131522
Low 24 Jam
$ 0.00206839
$ 0.00206839$ 0.00206839
High 24 Jam

$ 0.00131522
$ 0.00131522$ 0.00131522

$ 0.00206839
$ 0.00206839$ 0.00206839

$ 0.01501878
$ 0.01501878$ 0.01501878

$ 0
$ 0$ 0

-5.10%

+1.03%

+121.71%

+121.71%

Harga aktual DOLR AI (DOLR) adalah $0.00188089. Selama 24 jam terakhir, DOLR diperdagangkan antara low $ 0.00131522 dan high $ 0.00206839, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDOLR adalah $ 0.01501878, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DOLR telah berubah sebesar -5.10% selama 1 jam terakhir, +1.03% selama 24 jam, dan +121.71% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DOLR AI (DOLR)

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

--
----

$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M

684.88M
684.88M 684.88M

1,066,295,502.642445
1,066,295,502.642445 1,066,295,502.642445

Kapitalisasi Pasar DOLR AI saat ini adalah $ 1.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOLR adalah 684.88M, dan total suplainya sebesar 1066295502.642445. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.02M.

Riwayat Harga DOLR AI (DOLR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga DOLR AI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga DOLR AI ke USD adalah $ +0.0006496270.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga DOLR AI ke USD adalah $ -0.0004519678.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga DOLR AI ke USD adalah $ -0.0021739551480896.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.03%
30 Days$ +0.0006496270+34.54%
60 Hari$ -0.0004519678-24.02%
90 Hari$ -0.0021739551480896-53.61%

Apa yang dimaksud dengan DOLR AI (DOLR)

Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya DOLR AI (DOLR)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga DOLR AI (USD)

Berapa nilai DOLR AI (DOLR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DOLR AI (DOLR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DOLR AI.

Cek prediksi harga DOLR AI sekarang!

DOLR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi DOLR AI (DOLR)

Memahami tokenomi DOLR AI (DOLR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DOLR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang DOLR AI (DOLR)

Berapa nilai DOLR AI (DOLR) hari ini?
Harga live DOLR dalam USD adalah 0.00188089 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DOLR ke USD saat ini?
Harga DOLR ke USD saat ini adalah $ 0.00188089. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DOLR AI?
Kapitalisasi pasar DOLR adalah $ 1.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DOLR?
Suplai beredar DOLR adalah 684.88M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DOLR?
DOLR mencapai harga ATH sebesar 0.01501878 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DOLR?
DOLR mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan DOLR?
Volume perdagangan 24 jam live DOLR adalah -- USD.
Akankah harga DOLR naik lebih tinggi tahun ini?
DOLR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DOLR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting DOLR AI (DOLR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

