Harga Doogle Hari Ini

Harga live Doogle (DOOGLE) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOOGLE ke USD saat ini adalah -- per DOOGLE.

Doogle saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,801, dengan suplai yang beredar 1.00B DOOGLE. Selama 24 jam terakhir, DOOGLE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01489847, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOOGLE bergerak +1.45% dalam satu jam terakhir dan -15.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Doogle (DOOGLE)

Kapitalisasi Pasar $ 21.80K$ 21.80K $ 21.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.80K$ 21.80K $ 21.80K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

