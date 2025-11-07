Harga DORK Hari Ini

Harga live DORK (DORK) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DORK ke USD saat ini adalah -- per DORK.

DORK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 139,183, dengan suplai yang beredar 1000.00M DORK. Selama 24 jam terakhir, DORK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DORK bergerak +2.14% dalam satu jam terakhir dan -2.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DORK (DORK)

Kapitalisasi Pasar $ 139.18K$ 139.18K $ 139.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 139.18K$ 139.18K $ 139.18K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,999,999.9999932 999,999,999.9999932 999,999,999.9999932

