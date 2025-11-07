Informasi Harga Dosa the Demon (DOSA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.0003702 $ 0.0003702 $ 0.0003702 Low 24 Jam $ 0.0004982 $ 0.0004982 $ 0.0004982 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.0003702$ 0.0003702 $ 0.0003702 High 24 Jam $ 0.0004982$ 0.0004982 $ 0.0004982 All Time High $ 0.00220213$ 0.00220213 $ 0.00220213 Harga Terendah $ 0.00018326$ 0.00018326 $ 0.00018326 Perubahan Harga (1 Jam) -0.63% Perubahan Harga (1 Hari) -17.58% Perubahan Harga (7H) -32.54% Perubahan Harga (7H) -32.54%

Harga aktual Dosa the Demon (DOSA) adalah $0.00041. Selama 24 jam terakhir, DOSA diperdagangkan antara low $ 0.0003702 dan high $ 0.0004982, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDOSA adalah $ 0.00220213, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00018326.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DOSA telah berubah sebesar -0.63% selama 1 jam terakhir, -17.58% selama 24 jam, dan -32.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dosa the Demon (DOSA)

Kapitalisasi Pasar $ 398.95K$ 398.95K $ 398.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 398.95K$ 398.95K $ 398.95K Suplai Peredaran 980.00M 980.00M 980.00M Total Suplai 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dosa the Demon saat ini adalah $ 398.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOSA adalah 980.00M, dan total suplainya sebesar 980000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 398.95K.