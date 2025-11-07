BursaDEX+
Harga live Dosa the Demon hari ini adalah 0.00041 USD. Lacak informasi harga aktual DOSA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DOSA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DOSA

Info Harga DOSA

Penjelasan DOSA

Situs Web Resmi DOSA

Tokenomi DOSA

Prakiraan Harga DOSA

Harga Dosa the Demon (DOSA)

Harga Live 1 DOSA ke USD:

$0.00041
-17.50%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Dosa the Demon (DOSA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:37:57 (UTC+8)

Informasi Harga Dosa the Demon (DOSA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003702
Low 24 Jam
$ 0.0004982
High 24 Jam

$ 0.0003702
$ 0.0004982
$ 0.00220213
$ 0.00018326
-0.63%

-17.58%

-32.54%

-32.54%

Harga aktual Dosa the Demon (DOSA) adalah $0.00041. Selama 24 jam terakhir, DOSA diperdagangkan antara low $ 0.0003702 dan high $ 0.0004982, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDOSA adalah $ 0.00220213, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00018326.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DOSA telah berubah sebesar -0.63% selama 1 jam terakhir, -17.58% selama 24 jam, dan -32.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dosa the Demon (DOSA)

$ 398.95K
--
$ 398.95K
980.00M
980,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Dosa the Demon saat ini adalah $ 398.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOSA adalah 980.00M, dan total suplainya sebesar 980000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 398.95K.

Riwayat Harga Dosa the Demon (DOSA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Dosa the Demon ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Dosa the Demon ke USD adalah $ -0.0002150186.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Dosa the Demon ke USD adalah $ -0.0003042240.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Dosa the Demon ke USD adalah $ -0.0010230824382507558.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-17.58%
30 Days$ -0.0002150186-52.44%
60 Hari$ -0.0003042240-74.20%
90 Hari$ -0.0010230824382507558-71.39%

Apa yang dimaksud dengan Dosa the Demon (DOSA)

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Dosa the Demon (DOSA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Dosa the Demon (USD)

Berapa nilai Dosa the Demon (DOSA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dosa the Demon (DOSA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dosa the Demon.

Cek prediksi harga Dosa the Demon sekarang!

DOSA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Dosa the Demon (DOSA)

Memahami tokenomi Dosa the Demon (DOSA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DOSA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Dosa the Demon (DOSA)

Berapa nilai Dosa the Demon (DOSA) hari ini?
Harga live DOSA dalam USD adalah 0.00041 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DOSA ke USD saat ini?
Harga DOSA ke USD saat ini adalah $ 0.00041. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dosa the Demon?
Kapitalisasi pasar DOSA adalah $ 398.95K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DOSA?
Suplai beredar DOSA adalah 980.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DOSA?
DOSA mencapai harga ATH sebesar 0.00220213 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DOSA?
DOSA mencapai harga ATL 0.00018326 USD.
Berapa volume perdagangan DOSA?
Volume perdagangan 24 jam live DOSA adalah -- USD.
Akankah harga DOSA naik lebih tinggi tahun ini?
DOSA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DOSA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:37:57 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

