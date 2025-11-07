BursaDEX+
Harga live DOSE hari ini adalah 0.00004076 USD. Lacak informasi harga aktual DOSE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DOSE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DOSE

Info Harga DOSE

Penjelasan DOSE

Situs Web Resmi DOSE

Tokenomi DOSE

Prakiraan Harga DOSE

Harga DOSE (DOSE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DOSE ke USD:

-15.70%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live DOSE (DOSE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:50:43 (UTC+8)

Informasi Harga DOSE (DOSE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.13%

-17.54%

-59.27%

-59.27%

Harga aktual DOSE (DOSE) adalah $0.00004076. Selama 24 jam terakhir, DOSE diperdagangkan antara low $ 0.00003759 dan high $ 0.00004943, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDOSE adalah $ 0.373235, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00003759.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DOSE telah berubah sebesar -0.13% selama 1 jam terakhir, -17.54% selama 24 jam, dan -59.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DOSE (DOSE)

Kapitalisasi Pasar DOSE saat ini adalah $ 133.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOSE adalah 3.27B, dan total suplainya sebesar 5000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 203.79K.

Riwayat Harga DOSE (DOSE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga DOSE ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga DOSE ke USD adalah $ -0.0000357583.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga DOSE ke USD adalah $ -0.0000352118.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga DOSE ke USD adalah $ -0.0005265302823220472.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-17.54%
30 Days$ -0.0000357583-87.72%
60 Hari$ -0.0000352118-86.38%
90 Hari$ -0.0005265302823220472-92.81%

Apa yang dimaksud dengan DOSE (DOSE)

DOSE is the token of purchase, utility and action and is at the heart of the OliveX gamified fitness ecosystem. Players will receive DOSE tokens for completing workout based gameplay in Dustland Runner and other experiences. These tokens can be used to unlock items, purchase NFTs and participate in special events and game modes.

Dustland Runner is the world’s first Proof of Workout audio game, where going on runs in the real world progresses the narrative and earns you virtual rewards (NFTs / DOSE tokens) that you can use to upgrade and progress your adventure.

Built by OliveX with assistance from Six to Start, Dustland Runner is designed on top of the successful Zombies, Run! game engine and online platform; best in class for delivering audio running adventures on different devices and tracking players’ fitness goals and progress. Dustland Runner also leverages the strong storytelling experience that Zombies, Run! provides.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya DOSE (DOSE)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga DOSE (USD)

Berapa nilai DOSE (DOSE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DOSE (DOSE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DOSE.

Cek prediksi harga DOSE sekarang!

DOSE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi DOSE (DOSE)

Memahami tokenomi DOSE (DOSE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DOSE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang DOSE (DOSE)

Berapa nilai DOSE (DOSE) hari ini?
Harga live DOSE dalam USD adalah 0.00004076 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DOSE ke USD saat ini?
Harga DOSE ke USD saat ini adalah $ 0.00004076. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DOSE?
Kapitalisasi pasar DOSE adalah $ 133.39K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DOSE?
Suplai beredar DOSE adalah 3.27B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DOSE?
DOSE mencapai harga ATH sebesar 0.373235 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DOSE?
DOSE mencapai harga ATL 0.00003759 USD.
Berapa volume perdagangan DOSE?
Volume perdagangan 24 jam live DOSE adalah -- USD.
Akankah harga DOSE naik lebih tinggi tahun ini?
DOSE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DOSE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:50:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting DOSE (DOSE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

