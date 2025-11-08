Harga Doug Hari Ini

Harga live Doug (DOUG) hari ini adalah $ 0.00001316, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOUG ke USD saat ini adalah $ 0.00001316 per DOUG.

Doug saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,158.07, dengan suplai yang beredar 1.00B DOUG. Selama 24 jam terakhir, DOUG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00042045, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001254.

Dalam kinerja jangka pendek, DOUG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Doug (DOUG)

Kapitalisasi Pasar $ 13.16K$ 13.16K $ 13.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.16K$ 13.16K $ 13.16K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Doug saat ini adalah $ 13.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOUG adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.16K.