Harga live DRESSdio hari ini adalah 0.01502166 USD. Lacak informasi harga aktual DRESS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DRESS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga DRESSdio (DRESS)

Harga Live 1 DRESS ke USD:

$0.01501159
-14.20%1D
Grafik Harga Live DRESSdio (DRESS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:09:04 (UTC+8)

Informasi Harga DRESSdio (DRESS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01491325
Low 24 Jam
$ 0.01962183
High 24 Jam

$ 0.01491325
$ 0.01962183
$ 0.152477
$ 0.01491325
+0.26%

-14.19%

-54.14%

-54.14%

Harga aktual DRESSdio (DRESS) adalah $0.01502166. Selama 24 jam terakhir, DRESS diperdagangkan antara low $ 0.01491325 dan high $ 0.01962183, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDRESS adalah $ 0.152477, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01491325.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DRESS telah berubah sebesar +0.26% selama 1 jam terakhir, -14.19% selama 24 jam, dan -54.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DRESSdio (DRESS)

$ 5.30M
--
$ 30.04M
352.68M
2,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar DRESSdio saat ini adalah $ 5.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DRESS adalah 352.68M, dan total suplainya sebesar 2000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.04M.

Riwayat Harga DRESSdio (DRESS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga DRESSdio ke USD adalah $ -0.002484666275939.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga DRESSdio ke USD adalah $ -0.0129249592.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga DRESSdio ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga DRESSdio ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002484666275939-14.19%
30 Days$ -0.0129249592-86.04%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan DRESSdio (DRESS)

DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya DRESSdio (DRESS)

Prediksi Harga DRESSdio (USD)

Berapa nilai DRESSdio (DRESS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DRESSdio (DRESS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DRESSdio.

Cek prediksi harga DRESSdio sekarang!

DRESS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi DRESSdio (DRESS)

Memahami tokenomi DRESSdio (DRESS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DRESS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang DRESSdio (DRESS)

Berapa nilai DRESSdio (DRESS) hari ini?
Harga live DRESS dalam USD adalah 0.01502166 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DRESS ke USD saat ini?
Harga DRESS ke USD saat ini adalah $ 0.01502166. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DRESSdio?
Kapitalisasi pasar DRESS adalah $ 5.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DRESS?
Suplai beredar DRESS adalah 352.68M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DRESS?
DRESS mencapai harga ATH sebesar 0.152477 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DRESS?
DRESS mencapai harga ATL 0.01491325 USD.
Berapa volume perdagangan DRESS?
Volume perdagangan 24 jam live DRESS adalah -- USD.
Akankah harga DRESS naik lebih tinggi tahun ini?
DRESS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DRESS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting DRESSdio (DRESS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

