Harga Druid AI Hari Ini

Harga live Druid AI (DRU) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DRU ke USD saat ini adalah -- per DRU.

Druid AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,536, dengan suplai yang beredar 1.00B DRU. Selama 24 jam terakhir, DRU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00589734, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DRU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Druid AI (DRU)

Kapitalisasi Pasar $ 22.54K$ 22.54K $ 22.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.54K$ 22.54K $ 22.54K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Druid AI saat ini adalah $ 22.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DRU adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.54K.