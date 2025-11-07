Harga Duckereum Hari Ini

Harga live Duckereum (DUCKER) hari ini adalah $ 0.00227833, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DUCKER ke USD saat ini adalah $ 0.00227833 per DUCKER.

Duckereum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 227,833, dengan suplai yang beredar 100.00M DUCKER. Selama 24 jam terakhir, DUCKER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03507786, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DUCKER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Duckereum (DUCKER)

Kapitalisasi Pasar $ 227.83K$ 227.83K $ 227.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 227.83K$ 227.83K $ 227.83K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Duckereum saat ini adalah $ 227.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DUCKER adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 227.83K.