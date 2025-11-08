Harga Ducky Hari Ini

Harga live Ducky (DUCKY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DUCKY ke USD saat ini adalah -- per DUCKY.

Ducky saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 68,502, dengan suplai yang beredar 420.69B DUCKY. Selama 24 jam terakhir, DUCKY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DUCKY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ducky (DUCKY)

Kapitalisasi Pasar $ 68.50K$ 68.50K $ 68.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 68.50K$ 68.50K $ 68.50K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Ducky saat ini adalah $ 68.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DUCKY adalah 420.69B, dan total suplainya sebesar 420690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 68.50K.