Harga live E4C hari ini adalah 0.00236534 USD. Lacak informasi harga aktual E4C ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga E4C dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga E4C (E4C)

Harga Live 1 E4C ke USD:

$0.00236531
$0.00236531
-3.50%1D
Grafik Harga Live E4C (E4C)
Informasi Harga E4C (E4C) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00234571
$ 0.00234571
Low 24 Jam
$ 0.00247908
$ 0.00247908
High 24 Jam

$ 0.00234571
$ 0.00234571

$ 0.00247908
$ 0.00247908

$ 0.137584
$ 0.137584

$ 0.00232855
$ 0.00232855

-0.79%

-3.69%

-12.17%

-12.17%

Harga aktual E4C (E4C) adalah $0.00236534. Selama 24 jam terakhir, E4C diperdagangkan antara low $ 0.00234571 dan high $ 0.00247908, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highE4C adalah $ 0.137584, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00232855.

Dalam hal kinerja jangka pendek, E4C telah berubah sebesar -0.79% selama 1 jam terakhir, -3.69% selama 24 jam, dan -12.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar E4C (E4C)

$ 341.31K
$ 341.31K

--
--

$ 2.37M
$ 2.37M

144.31M
144.31M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar E4C saat ini adalah $ 341.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar E4C adalah 144.31M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.37M.

Riwayat Harga E4C (E4C) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga E4C ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga E4C ke USD adalah $ -0.0008383689.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga E4C ke USD adalah $ -0.0009424380.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga E4C ke USD adalah $ -0.0014829171252384796.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.69%
30 Days$ -0.0008383689-35.44%
60 Hari$ -0.0009424380-39.84%
90 Hari$ -0.0014829171252384796-38.53%

Apa yang dimaksud dengan E4C (E4C)

E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3.

Highlights:

E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Prediksi Harga E4C (USD)

Berapa nilai E4C (E4C) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda E4C (E4C) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk E4C.

Cek prediksi harga E4C sekarang!

E4C ke Mata Uang Lokal

Tokenomi E4C (E4C)

Memahami tokenomi E4C (E4C) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token E4C sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang E4C (E4C)

Berapa nilai E4C (E4C) hari ini?
Harga live E4C dalam USD adalah 0.00236534 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga E4C ke USD saat ini?
Harga E4C ke USD saat ini adalah $ 0.00236534. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar E4C?
Kapitalisasi pasar E4C adalah $ 341.31K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar E4C?
Suplai beredar E4C adalah 144.31M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) E4C?
E4C mencapai harga ATH sebesar 0.137584 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) E4C?
E4C mencapai harga ATL 0.00232855 USD.
Berapa volume perdagangan E4C?
Volume perdagangan 24 jam live E4C adalah -- USD.
Akankah harga E4C naik lebih tinggi tahun ini?
E4C mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga E4C untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

