Harga Eat Trade Fart Hari Ini

Harga live Eat Trade Fart (ETF) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ETF ke USD saat ini adalah -- per ETF.

Eat Trade Fart saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 44,929, dengan suplai yang beredar 998.47M ETF. Selama 24 jam terakhir, ETF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ETF bergerak -0.73% dalam satu jam terakhir dan -21.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Eat Trade Fart (ETF)

Kapitalisasi Pasar $ 44.93K$ 44.93K $ 44.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 44.93K$ 44.93K $ 44.93K Suplai Peredaran 998.47M 998.47M 998.47M Total Suplai 998,470,319.741854 998,470,319.741854 998,470,319.741854

Kapitalisasi Pasar Eat Trade Fart saat ini adalah $ 44.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ETF adalah 998.47M, dan total suplainya sebesar 998470319.741854. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.93K.