Harga live ebUSD Stablecoin hari ini adalah 0.986162 USD. Lacak informasi harga aktual EBUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EBUSD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EBUSD

Info Harga EBUSD

Penjelasan EBUSD

Situs Web Resmi EBUSD

Tokenomi EBUSD

Prakiraan Harga EBUSD

Harga ebUSD Stablecoin (EBUSD)

Harga Live 1 EBUSD ke USD:

$0.986162
$0.986162
-0.20%1D
Grafik Harga Live ebUSD Stablecoin (EBUSD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:38:45 (UTC+8)

Informasi Harga ebUSD Stablecoin (EBUSD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.985394
$ 0.985394
Low 24 Jam
$ 0.992745
$ 0.992745
High 24 Jam

$ 0.985394
$ 0.985394

$ 0.992745
$ 0.992745

$ 1.013
$ 1.013

$ 0.954662
$ 0.954662

--

-0.28%

+0.15%

+0.15%

Harga aktual ebUSD Stablecoin (EBUSD) adalah $0.986162. Selama 24 jam terakhir, EBUSD diperdagangkan antara low $ 0.985394 dan high $ 0.992745, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEBUSD adalah $ 1.013, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.954662.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EBUSD telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -0.28% selama 24 jam, dan +0.15% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ebUSD Stablecoin (EBUSD)

$ 217.94K
$ 217.94K

$ 217.94K
$ 217.94K

221.00K
221.00K

221,001.1813660961
221,001.1813660961

Kapitalisasi Pasar ebUSD Stablecoin saat ini adalah $ 217.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EBUSD adalah 221.00K, dan total suplainya sebesar 221001.1813660961. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 217.94K.

Riwayat Harga ebUSD Stablecoin (EBUSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ebUSD Stablecoin ke USD adalah $ -0.0028585290971506.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ebUSD Stablecoin ke USD adalah $ -0.0023400638.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ebUSD Stablecoin ke USD adalah $ -0.0042316211.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ebUSD Stablecoin ke USD adalah $ -0.0136700247442002.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0028585290971506-0.28%
30 Days$ -0.0023400638-0.23%
60 Hari$ -0.0042316211-0.42%
90 Hari$ -0.0136700247442002-1.36%

Apa yang dimaksud dengan ebUSD Stablecoin (EBUSD)

Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains.

Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya ebUSD Stablecoin (EBUSD)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga ebUSD Stablecoin (USD)

Berapa nilai ebUSD Stablecoin (EBUSD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ebUSD Stablecoin (EBUSD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ebUSD Stablecoin.

Cek prediksi harga ebUSD Stablecoin sekarang!

EBUSD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi ebUSD Stablecoin (EBUSD)

Memahami tokenomi ebUSD Stablecoin (EBUSD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EBUSD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ebUSD Stablecoin (EBUSD)

Berapa nilai ebUSD Stablecoin (EBUSD) hari ini?
Harga live EBUSD dalam USD adalah 0.986162 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EBUSD ke USD saat ini?
Harga EBUSD ke USD saat ini adalah $ 0.986162. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ebUSD Stablecoin?
Kapitalisasi pasar EBUSD adalah $ 217.94K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EBUSD?
Suplai beredar EBUSD adalah 221.00K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EBUSD?
EBUSD mencapai harga ATH sebesar 1.013 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EBUSD?
EBUSD mencapai harga ATL 0.954662 USD.
Berapa volume perdagangan EBUSD?
Volume perdagangan 24 jam live EBUSD adalah -- USD.
Akankah harga EBUSD naik lebih tinggi tahun ini?
EBUSD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EBUSD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:38:45 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ebUSD Stablecoin (EBUSD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya.

