Harga Eddie Seal Hari Ini

Harga live Eddie Seal (EDSE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EDSE ke USD saat ini adalah -- per EDSE.

Eddie Seal saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,266.25, dengan suplai yang beredar 1.00B EDSE. Selama 24 jam terakhir, EDSE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00164465, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EDSE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -9.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Eddie Seal (EDSE)

Kapitalisasi Pasar $ 9.27K$ 9.27K $ 9.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.27K$ 9.27K $ 9.27K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Eddie Seal saat ini adalah $ 9.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EDSE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.27K.