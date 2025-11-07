BursaDEX+
Harga live Efinity hari ini adalah 0.053921 USD. Lacak informasi harga aktual EFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EFI

Info Harga EFI

Penjelasan EFI

Situs Web Resmi EFI

Tokenomi EFI

Prakiraan Harga EFI

Logo Efinity

Harga Efinity (EFI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 EFI ke USD:

$0.053921
-2.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Efinity (EFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:10:35 (UTC+8)

Informasi Harga Efinity (EFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.053915
Low 24 Jam
$ 0.057024
High 24 Jam

$ 0.053915
$ 0.057024
$ 3.15
$ 0.00981122
-0.51%

-2.04%

-13.59%

-13.59%

Harga aktual Efinity (EFI) adalah $0.053921. Selama 24 jam terakhir, EFI diperdagangkan antara low $ 0.053915 dan high $ 0.057024, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEFI adalah $ 3.15, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00981122.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EFI telah berubah sebesar -0.51% selama 1 jam terakhir, -2.04% selama 24 jam, dan -13.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Efinity (EFI)

$ 4.69M
--
$ 107.84M
86.92M
2,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Efinity saat ini adalah $ 4.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EFI adalah 86.92M, dan total suplainya sebesar 2000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 107.84M.

Riwayat Harga Efinity (EFI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Efinity ke USD adalah $ -0.00112603007129598.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Efinity ke USD adalah $ -0.0228887850.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Efinity ke USD adalah $ -0.0312939959.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Efinity ke USD adalah $ -0.15694753018880328.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00112603007129598-2.04%
30 Days$ -0.0228887850-42.44%
60 Hari$ -0.0312939959-58.03%
90 Hari$ -0.15694753018880328-74.42%

Apa yang dimaksud dengan Efinity (EFI)

Efinity is an blockchain for non-fungible tokens (NFTs) developed by Enjin. Enjin pioneered the NFT industry in 2017, authoring ERC-1155, the groundbreaking NFT token standard, and launching the first NFT creation platform.

Efinity is the world’s cross-chain NFT blockchain. Powered by the deflationary Efinity Token (EFI), the network is environmentally friendly, scalable, and built for games, apps, enterprises, and creators to deliver their own non-fungible tokens to mainstream audiences.

Built on Polkadot in partnership with Parity Technologies and the Web3 Foundation, Efinity is a new blockchain that's purpose-built for NFTs. It's a token highway designed to enable a specific kind of future—where NFTs are as widespread and easy to use as smartphones today.

Featuring transaction fee delegation, smart contracts, fuel tanks, crafting, discrete accounts, instant swaps, native multisig, price discovery, cross-chain marketplaces, and a NFT launchpad. Efinity’s transactions are confirmed in 6 seconds and scale to 1000 TPS; in comparison, the Ethereum network currently runs at around 15 TPS.

Efinity will enable NFTs to be utilized by virtually any industry, unlocking trillions of dollars in currently illiquid and unique real-world and digital assets.

Efinity is developed as a parachain on Polkadot, the next-generation, fully decentralized network that is solving the largest issues facing blockchains today, including interoperability, scalability, speed, security, privacy, developability and governance.

Efinity Token (EFI), Efinity’s deflationary token is designed for transaction fees, liquidity, and rewards. Featuring community governance for EFI holders to submit and vote on proposals to steer the future of the network.

Efinity’s network fees, marketplace commissions, cross-chain bridging tolls, and smart contract fees will go towards yield that can be earned by staking and infusing Enjin Coin (ENJ) and participating in trading and discovering NFTs. ENJ is a critical part of the solution, allowing any user to nominate the most efficient collator nodes that run the Efinity blockchain.

Additionally, EFI will be a core utility of NFT.io, a next generation multi-chain NFT launchpad and marketplace. Earned EFI will be required to farm exclusive NFTs and participate in the NFT.io ecosystem

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Efinity (EFI)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Efinity (USD)

Berapa nilai Efinity (EFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Efinity (EFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Efinity.

Cek prediksi harga Efinity sekarang!

EFI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Efinity (EFI)

Memahami tokenomi Efinity (EFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EFI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Efinity (EFI)

Berapa nilai Efinity (EFI) hari ini?
Harga live EFI dalam USD adalah 0.053921 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EFI ke USD saat ini?
Harga EFI ke USD saat ini adalah $ 0.053921. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Efinity?
Kapitalisasi pasar EFI adalah $ 4.69M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EFI?
Suplai beredar EFI adalah 86.92M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EFI?
EFI mencapai harga ATH sebesar 3.15 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EFI?
EFI mencapai harga ATL 0.00981122 USD.
Berapa volume perdagangan EFI?
Volume perdagangan 24 jam live EFI adalah -- USD.
Akankah harga EFI naik lebih tinggi tahun ini?
EFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

