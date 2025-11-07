Harga Efinity (EFI)
-0.51%
-2.04%
-13.59%
-13.59%
Harga aktual Efinity (EFI) adalah $0.053921. Selama 24 jam terakhir, EFI diperdagangkan antara low $ 0.053915 dan high $ 0.057024, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEFI adalah $ 3.15, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00981122.
Dalam hal kinerja jangka pendek, EFI telah berubah sebesar -0.51% selama 1 jam terakhir, -2.04% selama 24 jam, dan -13.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Efinity saat ini adalah $ 4.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EFI adalah 86.92M, dan total suplainya sebesar 2000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 107.84M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Efinity ke USD adalah $ -0.00112603007129598.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Efinity ke USD adalah $ -0.0228887850.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Efinity ke USD adalah $ -0.0312939959.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Efinity ke USD adalah $ -0.15694753018880328.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00112603007129598
|-2.04%
|30 Days
|$ -0.0228887850
|-42.44%
|60 Hari
|$ -0.0312939959
|-58.03%
|90 Hari
|$ -0.15694753018880328
|-74.42%
Efinity is an blockchain for non-fungible tokens (NFTs) developed by Enjin. Enjin pioneered the NFT industry in 2017, authoring ERC-1155, the groundbreaking NFT token standard, and launching the first NFT creation platform.
Efinity is the world’s cross-chain NFT blockchain. Powered by the deflationary Efinity Token (EFI), the network is environmentally friendly, scalable, and built for games, apps, enterprises, and creators to deliver their own non-fungible tokens to mainstream audiences.
Built on Polkadot in partnership with Parity Technologies and the Web3 Foundation, Efinity is a new blockchain that's purpose-built for NFTs. It's a token highway designed to enable a specific kind of future—where NFTs are as widespread and easy to use as smartphones today.
Featuring transaction fee delegation, smart contracts, fuel tanks, crafting, discrete accounts, instant swaps, native multisig, price discovery, cross-chain marketplaces, and a NFT launchpad. Efinity’s transactions are confirmed in 6 seconds and scale to 1000 TPS; in comparison, the Ethereum network currently runs at around 15 TPS.
Efinity will enable NFTs to be utilized by virtually any industry, unlocking trillions of dollars in currently illiquid and unique real-world and digital assets.
Efinity is developed as a parachain on Polkadot, the next-generation, fully decentralized network that is solving the largest issues facing blockchains today, including interoperability, scalability, speed, security, privacy, developability and governance.
Efinity Token (EFI), Efinity’s deflationary token is designed for transaction fees, liquidity, and rewards. Featuring community governance for EFI holders to submit and vote on proposals to steer the future of the network.
Efinity’s network fees, marketplace commissions, cross-chain bridging tolls, and smart contract fees will go towards yield that can be earned by staking and infusing Enjin Coin (ENJ) and participating in trading and discovering NFTs. ENJ is a critical part of the solution, allowing any user to nominate the most efficient collator nodes that run the Efinity blockchain.
Additionally, EFI will be a core utility of NFT.io, a next generation multi-chain NFT launchpad and marketplace. Earned EFI will be required to farm exclusive NFTs and participate in the NFT.io ecosystem
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa nilai Efinity (EFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Efinity (EFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Efinity.
Cek prediksi harga Efinity sekarang!
Memahami tokenomi Efinity (EFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EFI sekarang!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading