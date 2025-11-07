Informasi Harga Efinity (EFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.053915 $ 0.053915 $ 0.053915 Low 24 Jam $ 0.057024 $ 0.057024 $ 0.057024 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.053915$ 0.053915 $ 0.053915 High 24 Jam $ 0.057024$ 0.057024 $ 0.057024 All Time High $ 3.15$ 3.15 $ 3.15 Harga Terendah $ 0.00981122$ 0.00981122 $ 0.00981122 Perubahan Harga (1 Jam) -0.51% Perubahan Harga (1 Hari) -2.04% Perubahan Harga (7H) -13.59% Perubahan Harga (7H) -13.59%

Harga aktual Efinity (EFI) adalah $0.053921. Selama 24 jam terakhir, EFI diperdagangkan antara low $ 0.053915 dan high $ 0.057024, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEFI adalah $ 3.15, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00981122.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EFI telah berubah sebesar -0.51% selama 1 jam terakhir, -2.04% selama 24 jam, dan -13.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Efinity (EFI)

Kapitalisasi Pasar $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 107.84M$ 107.84M $ 107.84M Suplai Peredaran 86.92M 86.92M 86.92M Total Suplai 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Efinity saat ini adalah $ 4.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EFI adalah 86.92M, dan total suplainya sebesar 2000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 107.84M.