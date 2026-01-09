Harga EggNuke Hari Ini

Harga live EggNuke (EGG) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EGG ke USD saat ini adalah $ 0 per EGG.

EggNuke saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,979, dengan suplai yang beredar 475.74M EGG. Selama 24 jam terakhir, EGG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EGG bergerak +0.45% dalam satu jam terakhir dan +32.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar EggNuke (EGG)

Kapitalisasi Pasar $ 42.98K$ 42.98K $ 42.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.98K$ 42.98K $ 42.98K Suplai Peredaran 475.74M 475.74M 475.74M Total Suplai 475,737,369.87512183 475,737,369.87512183 475,737,369.87512183

Kapitalisasi Pasar EggNuke saat ini adalah $ 42.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EGG adalah 475.74M, dan total suplainya sebesar 475737369.87512183. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.98K.