Harga live Electronic Gulden hari ini adalah 0.12043 USD. Lacak informasi harga aktual EFL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EFL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Electronic Gulden (EFL)

Harga Live 1 EFL ke USD:

$0.12043
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Electronic Gulden (EFL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:19:55 (UTC+8)

Informasi Harga Electronic Gulden (EFL) (USD)

Harga aktual Electronic Gulden (EFL) adalah $0.12043. Selama 24 jam terakhir, EFL diperdagangkan antara low $ 0.120276 dan high $ 0.121811, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEFL adalah $ 1.86, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EFL telah berubah sebesar -0.61% selama 1 jam terakhir, -0.03% selama 24 jam, dan -7.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Electronic Gulden (EFL)

Kapitalisasi Pasar Electronic Gulden saat ini adalah $ 2.53M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EFL adalah 21.00M, dan total suplainya sebesar 21000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.53M.

Riwayat Harga Electronic Gulden (EFL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Electronic Gulden ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Electronic Gulden ke USD adalah $ -0.0114636233.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Electronic Gulden ke USD adalah $ -0.0081551703.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Electronic Gulden ke USD adalah $ +0.00294705273105922.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.03%
30 Days$ -0.0114636233-9.51%
60 Hari$ -0.0081551703-6.77%
90 Hari$ +0.00294705273105922+2.51%

Apa yang dimaksud dengan Electronic Gulden (EFL)

The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard.

There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Prediksi Harga Electronic Gulden (USD)

Berapa nilai Electronic Gulden (EFL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Electronic Gulden (EFL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Electronic Gulden.

EFL ke Mata Uang Lokal

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Electronic Gulden (EFL)

Berapa nilai Electronic Gulden (EFL) hari ini?
Harga live EFL dalam USD adalah 0.12043 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EFL ke USD saat ini?
Harga EFL ke USD saat ini adalah $ 0.12043. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Electronic Gulden?
Kapitalisasi pasar EFL adalah $ 2.53M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EFL?
Suplai beredar EFL adalah 21.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EFL?
EFL mencapai harga ATH sebesar 1.86 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EFL?
EFL mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan EFL?
Volume perdagangan 24 jam live EFL adalah -- USD.
Akankah harga EFL naik lebih tinggi tahun ini?
EFL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EFL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

