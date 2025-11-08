Harga Elons Pet Snail Hari Ini

Harga live Elons Pet Snail (GARY) hari ini adalah $ 0.00132851, dengan perubahan 4.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GARY ke USD saat ini adalah $ 0.00132851 per GARY.

Elons Pet Snail saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 58,454, dengan suplai yang beredar 44.00M GARY. Selama 24 jam terakhir, GARY diperdagangkan antara $ 0.0012537 (low) dan $ 0.00136125 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.164411, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00113566.

Dalam kinerja jangka pendek, GARY bergerak -0.23% dalam satu jam terakhir dan -11.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Elons Pet Snail (GARY)

Kapitalisasi Pasar $ 58.45K$ 58.45K $ 58.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 58.45K$ 58.45K $ 58.45K Suplai Peredaran 44.00M 44.00M 44.00M Total Suplai 44,000,000.0 44,000,000.0 44,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Elons Pet Snail saat ini adalah $ 58.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GARY adalah 44.00M, dan total suplainya sebesar 44000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 58.45K.